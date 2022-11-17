мериканский генерал Марк Милли, заявивший о замедлении российской спецоперации на Украине на зимний период, сильно ошибается, считает журналист “Московского комсомольца” Михаил Ростовский. Он уверен, что целью ВС РФ является не затягивание СВО в связи с приближающейся зимой, а скорейшее ее завершение.

Он напомнил читателям шутку, которая появилась уже на другой день после открытия саммита “Большой двадцатки”:

«Самый массированный удар по Украине совершен в день саммита G20. А вы говорите, что Путин в саммите не участвовал», – рассказал журналист.

Ростовцев отметил, что атака на критическую инфраструктуру Украины действительно была предупреждением Западу, сигналом о том, что РФ не намерена сдаваться и отступать и у нее имеются все средства для достижения целей СВО.

Российские ВС даже зимой способны запускать все новые ракеты и поражать любые цели на Украине, так или иначе связанные с ВСУ. Удары по энергетической инфраструктуре лишат Киев ресурсов для продолжения боевых действий и он будет вынужден либо сдаваться сразу, либо продолжать отчаянное сопротивление. Не имеющее ни единого шанса на успех.