На вооружении ВС РФ имеется огромное множество тактических беспилотных аппаратов, которые, впрочем, должны сперва пройти модернизацию. Их необходимо привести в соответствие с современными реалиями, чтобы эффективно задействовать в бою, рассказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов изданию “Московский комсомолец”.

При этом он отметил, что РФ необходимы стратегические дроны, которые давно имеются у Североатлантического альянса. Они выполняют подавляющее большинство задач, не вынуждая ВВС США или других стран задействовать пилотируемую авиацию. В России же даже для разведки с воздуха нужно поднимать самолеты и рисковать жизнями летчиков.

Пухов сообщил, что для СВО на Украине РФ нужны беспилотники крупных размеров, которые способны нести бомбы или ракеты.