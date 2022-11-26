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На вооружении ВС РФ имеется огромное множество тактических беспилотных аппаратов, которые, впрочем, должны сперва пройти модернизацию. Их необходимо привести в соответствие с современными реалиями, чтобы эффективно задействовать в бою, рассказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов изданию “Московский комсомолец”.

При этом он отметил, что РФ необходимы стратегические дроны, которые давно имеются у Североатлантического альянса. Они выполняют подавляющее большинство задач, не вынуждая ВВС США или других стран задействовать пилотируемую авиацию. В России же даже для разведки с воздуха нужно поднимать самолеты и рисковать жизнями летчиков.

Пухов сообщил, что для СВО на Украине РФ нужны беспилотники крупных размеров, которые способны нести бомбы или ракеты.

“У нас есть некоторое количество беспилотников класса MALE. Но когда началась СВО, де-факто их серийное производство еще не было развернуто. Они прошли испытания и хорошо себя зарекомендовали, но ими не были насыщены войска”, подытожил эксперт.

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