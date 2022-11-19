За последний месяц в Сети появилось в десятки раз больше видеозаписей с боевой работой российских беспилотников, чем за все время проведения специальной военной операции, пишет издание “Московский комсомолец”. При этом подавляющее большинство из них посвящены дронам-камикадзе “Ланцет”.

Так, эти барражирующие боеприпасы с 13 октября уничтожили 12 легких полевых гаубиц M777 американского производства. Еще пять артиллерийских установок получили серьезные, но не критические повреждения и отправились в ремонт.

Также в актив “Ланцетов” стоит занести зенитно-ракетные комплексы “Оса” и “Бук” уничтоженные на Херсонском и Запорожском направлениях.

Эксперты отмечают, что сложности у российских БПЛА возникли только с украинскими танками. Выяснилось, что мощи боевого заряда дрона недостаточно, чтобы пробить броню, поэтому ни одна боевая машина не пострадала.

Несмотря на это, эффективность “Ланцетов” находится на уровне примерно в 60 процентов. В некоторых случаях они ухитрялись уничтожать даже по две единицы техники одним ударом, что зафиксировано на видео.