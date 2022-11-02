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Иван Тертель, возглавляющий КГБ Белоруссии, заявил, что Польша ведет подготовку к вторжению в страну. Буквально на следующий день в Сети появилось видео с едущими на бронемашине украинскими военными, которые якобы уже заехали на белорусскую территорию.

Издание “МК” выясняло, почему Белоруссия вдруг стала объектом столь пристального внимания.

Политолог Сергей Марков рассказал, что совместной группировке сил, развернутых в Белоруссии, пока ничего не грозит, но и расслабляться ни в коем случае нельзя. Украина, население которой составляет в 5 раз меньше, чем у России, еще весной проводила полную мобилизацию и собрала вдвое большую армию. Это дало ей возможность успешно контратаковать, а вместе с Польшей вполне может позволить напасть на Белоруссию.

По словам Маркова, совместная группировка сил могла быть создана для отражения такой атаки. Впрочем, нельзя исключать и вариант с ее использованием для входа ВС РФ на Западную Украину. Это позволило бы заблокировать поставки западного оружия и тем самым решить исход конфликта.

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