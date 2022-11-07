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В Сети распространилась видеозапись, на которой военнослужащий ВС РФ, будучи раненым, дважды отбил голыми руками гранаты, которые украинские боевики сбрасывали на него с квадрокоптера. Издание «Московский комсомолец» узнало подробности этого инцидента и рассказало о дальнейшей судьбе бойца.

Выяснилось, что эпизод произошел в марте на позициях ВС РФ неподалеку от населенного пункта Малая Рогань, что в Харьковской области. Военнослужащий 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады попал в сложную ситуацию и вполне мог погибнуть из-за вражеских гранат. Видеозапись обрывается на моменте, когда у боевиков ВСУ срывается третья попытка ликвидировать бойца.

Многие эксперты предположили, что нацисты все же добились своего, однако «МК» рассказал, что солдат выжил в том бою. Он давно прошел лечение после ранения и сейчас совершенно здоров.

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