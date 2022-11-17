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Украинские власти комментируют сегодняшние ракетные удары в присущем для них стиле. Они заявляют, что “непробиваемая” противовоздушная оборона сбила российские ракеты, но они волшебным образом все же поразили ряд важных инфраструктурных объектов, передает “Московский комсомолец”.

По заявлениям киевских властей, ВС РФ атаковали несколько объектов украинской газодобычи. Также выведены из строя очередные электростанции, в результате чего начались экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске и других городах.

Самой крупной целью российских ракет в четверг стало предприятие “Южмаш” в том же Днепре. После удара по нему начался крупный пожар, который уничтожил большую часть производственных цехов.

Напомним, что именно “Южмаш” был передовым предприятием по разработке и изготовлению украинских ракет.

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