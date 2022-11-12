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ВСУ еще не видели всех возможностей российской армии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он отметил, что РФ задействовала на территории Украины далеко не все виды современного вооружения.

Он отметил также, что и цели не все поражены. Сейчас есть целый ряд объектов, которые подлежат скорейшему уничтожению. Причина, по которой по ним не нанесены удары, кроется в доброте, которая присуща России, а также в том, что некоторые действия нужно выполнять в свое время, передает “Московский комсомолец”.

Медведев призвал россиян к “каждодневному тяжелому труду”, к “высочайшему моральному духу” и “теснейшему единству”, которые помогут одолеть противника и одержать победу в специальной военной операции на Украине.

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