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Вопреки ранее высказываемому мнению, отход ВС РФ от Херсона не является хитрым планом главнокомандующего СВО Сергея Суровикина. Это просто попытка начать специальную военную операцию на данном участке фронта с нуля, пишет издание “Московский комсомолец”.

Автор публикации Дмитрий Попов пояснил, что Суровикин в Херсоне увидел реальное положение российской армии, которое сильно отличается он “красивой презентации”. Сейчас его задача заключается в том, чтобы исправить ситуацию, превратить ВС РФ в армию, которая ведет боевые действия. Скорее всего, на левом берегу Днепра будут выстроены мощные оборонительные рубежи, после чего главнокомандущий назначит на ключевые посты прошедших горячие точки и имеющих боевой опыт командиров, полностью изменит систему управления войсками, а также значительно укрепит подразделения мобилизованными резервистами.

Попов также отмечает, что к военнослужащим, которые сейчас уходят из Херсона, нет никаких претензий. Они проявили героизм, отражая атаки ВСУ и заслуживают только уважения. Но вот система командования подвергнется серьезным изменениям.

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