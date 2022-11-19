Шведская прокуратура обнаружила обломки взрывчатых веществ, использованных для диверсии на газопроводах “Северный поток”. Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал изданию “Московский комсомолец”, что находка может помочь быстро найти виновника этого теракта.

Он пояснил, что следы возгорания всегда остаются на месте взрыва, причем тот факт, что обломки находятся под водой, ни на что не влияет. Достаточно провести спектральный анализ, чтобы определить происхождение взрывчатого вещества.

При определенном везении, уверен эксперт, можно даже установить предприятие, на котором производилась взрывчатка. Для этого следует внимательно изучить микрочастицы, позволяющие раскрыть технологию, применяемую в изготовлении заряда.

Гундаров отметил, что каждый пороховой завод применяет собственные решения, поэтому определить, какой из них разработал взрывчатку для диверсии на “Северных потоках” не так сложно, как кажется шведским правоохранителям.