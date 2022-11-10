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ВС РФ после отвода войск из Херсона займутся обустройством оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. Это верное решение, которое разрабатывалось на протяжении нескольких последних недель, рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок изданию “Московский комсомолец”.

Оборонительные порядки теперь будут проходить по барьерному берегу Днепра, отметил эксперт, что является выгодным для российских войск. Сейчас они начнут выстраивать несколько линий обороны, чтобы полностью исключить возможности Киева для дальнейшего наступления.

“Это называется «организованный отвод войск» на новые, заранее подготовленные оборонительные рубежи. Их действительно надо подготовить – это целая система. Они называются», как правило, «первый оборонительный рубеж», «второй оборонительный рубеж”, – пояснил Ходаренок.

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