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Президент РФ Владимир Путин уверен, что “Херсон считают не по осени”. Он полностью уверен, что специальная военная операция, которая после отхода войск из города не завершается, достигнет всех своих целей, пишет издание “Московский комсомолец”.

Авторы публикации напоминают, что на заседании Валдайского клуба российский лидер предсказал наступление опасного, значимого, но при этом непредсказуемого десятилетия. События в Херсоне полностью это подтверждают, так как еще несколько недель назад никто не мог предположить, что ВС РФ оставят город. Который, стоит упомянуть, присоединен к РФ по результатам референдума в составе всего региона.

Присоединение Херсонской области и других регионов Украины – это расширение границ РФ, которое является минимальным результатом, который должна принести СВО по своему завершению. Но пока она продолжается, российские войска могут осуществлять абсолютно любые тактические маневры.

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