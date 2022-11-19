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В ходе специальной военной операции ВС РФ и украинская армия использовали одни и те же артиллерийские установки. Но Киев все же имел преимущество, обеспечиваемое системой управления огня “Крапива”, рассказал изданию “Московский комсомолец” эксперт Алексей Рогозин.

Он пояснил, что эта система была создана волонтерами по просьбе ВСУ. Изначально она представляла собой банальную карту местности, но со временем превратилась в достаточно мощный разведывательно-ударный комплекс.

Главное ее достоинство – возможность собирать информацию из всех источников, включая наблюдателей и наводчиков, пилотируемую и беспилотную авиацию. Система включает в себя также баллистический калькулятор, который дает возможность существенно сократить время наводки артиллерийских орудий на цель.

Чтобы сообщить о местоположении ВС РФ, достаточно просто нажать нужную точку на карте. После этого координаты становятся доступны всем подразделениям, которые могут нанести удар.

Рогозин отметил, что в российских ВС также имеются подобные системы, однако пользовательские терминалы для них редко используются в полевых условиях, да и бойцов не обучают их применять.

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