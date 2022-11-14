Американский военный эксперт-фантазер Кайл Мизоками рассказал, что российские ВС за 5 минувших месяцев так и не сумели уничтожить ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, как США прислали Киеву 26 установок, так их и остается 26.

Понятно, что публикация Мизоками – это обычный заказ с целью показать, насколько американские РСЗО превосходят российские боевые системы. Но есть несколько вполне резонных вопросов.

Во-первых, кадры ударов БПЛА и артиллерии ВС РФ по установкам HIMARS в Сети появлялись неоднократно. И то, что потом никто не публиковал фотографии уже уничтоженных систем, довольно логично. Их показывать миру невыгодно ни Украине, ни тем более США.

Во-вторых, Мизоками, который рассказывает об успешном уничтожении “Хаймарсами” российских складов с боеприпасами, абсолютно забывает, что Киев чаще всего использует эти установки для обстрелов мирных городов, перешедших под контроль ВС РФ. И тем самым убивает своих соотечественников.