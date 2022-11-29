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Как сообщает издание «Взгляд», военная обстановка на Сватовском направлении остается напряженной. Вооруженные силы Украины активно ведут перегруппировку своих сил в районе населенного пункта Купянск. Однако российская артиллерия постоянно отрабатывает по местам скопления противника для предотвращения наступательных действий ВСУ. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Бывший дипломат отмечает, что для военного командования ВСУ населенный пункт Сватово имеет огромное значение, ведь таким образом можно будет отрезать Луганскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Поэтому существует большая вероятность того, что на это направление киевский режим перебросит значительные силы с Херсонского направления. Мирошник также отмечает, что на Сватовском направлении в радиоперехватах постоянно слышна польская и английская речь.

Мирошник заявил, что главным направлением для удара ВСУ является населенный пункт Краснопоповка, который находится между Сватово и Кременным.

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