Неподалеку от Стельмаховки в Луганской Народной Республики боевики ВСУ попытались перейти в наступление. Заончилась эта попытка для них плачевно. Российские подразделения своевременно разгадали планы врага и открыли по ним интенсивный артиллерийский огонь, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он рассказал, что противник предпринял попытку атаки сразу с трех направлений, намереваясь застать союзные силы врасплох. Но сделать это не удалось. Мощный сосредоточенный огонь заставил ВСУ отступать, причем они нарвались прямо на минное поле. В результате враг потерял около 70 боевиков и иностранных наемников, которые принимали участие в столь неудачной операции.

Также ВСУ понесли потери и в технике. Российские военные точными ударами уничтожили два автомобиля, один танк и три бронетранспортера.