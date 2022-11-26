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Во время брифинга российского Министерства обороны Игорь Кириллов, занимающий должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, заявил, что Россия выражает обеспокоенность тем фактом, что США испытывает на украинских военных различные токсичные вещества.

Кириллов заявил, что испытания различных возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на пациентах психбольниц и военнослужащих ВСУ проходят под полным контролем министерства обороны США, так как данная категория граждан Украины является наиболее незащищенной.

По словам представителя российского Минобороны, военное командование США продолжает проводить свои военно-биологические эксперименты на территории Украины. Причем анализ документации, которая была обнаружена в украинских биолабораториях, показал, что подобные эксперименты проводились в непосредственной близости от границы с Россией.

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