Очередная вылазка ВСУ на Краснолиманском направлении завершилась традиционным провалом. По информации Минобороны РФ, Киев потерял 120 боевиков, еще 130 военнослужащих отправили в медицинские учреждения с ранениями.

Кроме того, попытка прорвать оборону российских ВС обернулась серьезными потерями противника в технике. Так, всего за сутки было уничтожено пять автомобилей, две бронемашины и три танка. Также около 110 боевиков ВСУ ликвидировано на Купянском направлении.

Напомним, что Киев практически беспрерывно атакует линию обороны ВС РФ в районе Сватово и Кременной. Но прорваться на территорию ЛНР боевикам не удается. Мало того, союзные силы удачно переходят в контрнаступление и уничтожают подразделения противника.