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Минобороны РФ прокомментировало видеозапись расстрела российских военнопленных боевиками ВСУ. Представители ведомства заявили, что эта казнь, к огромному сожалению, не является “трагическим исключением”. Националистические формирования поступают таким образом довольно часто.

Напомним, что видеозапись опубликовал портал “Русская весна”, после чего она стремительно распространилась по социальным сетям и мессенджерам. На кадрах запечатлены российские бойцы, которые добровольно сдались в плен, но были расстреляны противником.

В Минобороны также заявили, что условия содержания пленных на Украине не отвечает международным конвенциям и правилам, бойцы подвергаются пыткам и издевательствам, часто содержаться в не предназначенных для этой цели помещениях.

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