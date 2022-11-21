Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором показаны кадры боевой работы РСЗО «Торнадо-С». Реактивная система залпового огня предназначена для ликвидации складов с боеприпасами и ГСМ, командных пунктов, узлов обеспечения связи, установки ПВО и другие тыловые объекты.

РСЗО «Торнадо-С» представляет собой модернизированную версию реактивной установки «Смерч». Главными отличиями модернизированной РСЗО являются улучшенные ракеты а также средства связи и управления.

Конструкторам удалось повысить точность и увеличить дальность стрельбы, а также увеличить поражающее действие боеприпасов. Максимальный радиус действия РСЗО «Торнадо-С» теперь составляет 120 километров. Точность попадания в цель была значительно повышена инженерами благодаря использованию навигационной системы ГЛОНАСС. С помощью модернизированной РСЗО можно поражать объекты противника, которые находятся на разных линиях обороны.