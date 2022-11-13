Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из боев между пехотными подразделениями ВС РФ и ВСУ украинские боевики воспользовались численным превосходством и уже было начали праздновать победу, однако в этот момент российские военные задействовали тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”. Минобороны показало видеозапись этого сражения, сделанную с беспилотного аппарата.

Украинские боевики уже отлично знают, что представляет собой ТОС-1А “Солнцепек”, поэтому были вынуждены обратиться в бегство. Причем спастись удалось далеко не всем. Мощные залпы термобарических снарядов испепелили бронетехнику противника на площади, равной нескольким футбольным полям, соединенным воедино.

Кроме того, ВСУ понесли крупные потери личного состава. Жалкие остатки подразделений, которые уже были уверены в скорой победе, еле унесли ноги.

Напомним, что даже американские эксперты уверенно заявляют, что ТОС-1А “Солнцепек” является самым мощным неядерным оружием в мире.

Вам может понравиться

«РВ»: Бойцы батальона “Каскад” беспилотниками Mavic уничтожили позиции ВСУ в Павловке под Угледаром

Оперативно-боевое тактическое формирование “Каскад” завершает процесс зачистки населенного пункта Павловка от украинских нацистов. Бойцы батальона ДНР активно используют для этой цели беспилотные аппараты Mavic-3, которые не только обнаруживают противника, но

ВСУ испытывают проблемы в районе Сватово и Кременной

В Луганской Народной республике ситуация для украинской армии складывается не в её пользу. У ВСУ серьёзные проблемы в районе населённых пунктов Сватово и Кременная. Об этом пишет издание “Военное обозрение”

Бывший офицер спецназа Матвийчук сообщил, куда ВСУ перебросят свои войска из Херсона

Украинские ВС в течение нескольких дней будут хвастать своими “успехами” в Херсоне, развешивать флаги и устраивать хороводы, создавая массовки, поэтому не станут никуда перебрасывать крупные силы, уже входящие в город,