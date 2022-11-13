В одном из боев между пехотными подразделениями ВС РФ и ВСУ украинские боевики воспользовались численным превосходством и уже было начали праздновать победу, однако в этот момент российские военные задействовали тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”. Минобороны показало видеозапись этого сражения, сделанную с беспилотного аппарата.

Украинские боевики уже отлично знают, что представляет собой ТОС-1А “Солнцепек”, поэтому были вынуждены обратиться в бегство. Причем спастись удалось далеко не всем. Мощные залпы термобарических снарядов испепелили бронетехнику противника на площади, равной нескольким футбольным полям, соединенным воедино.

Кроме того, ВСУ понесли крупные потери личного состава. Жалкие остатки подразделений, которые уже были уверены в скорой победе, еле унесли ноги.

Напомним, что даже американские эксперты уверенно заявляют, что ТОС-1А “Солнцепек” является самым мощным неядерным оружием в мире.