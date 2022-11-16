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Боевые вертолеты Ми-24 и ударно-разведывательные Ка-52 громят украинскую технику в ходе специальной военной операции. В Минобороны РФ рассказали, что в основном эти винтокрылые машины крушат боевые машины пехоты и танки противника.

Также ведомство опубликовало видеозапись, на которой демонстрируется эффективная боевая работа вертолетов. Их экипажи предпочитают действовать по парам, благодаря чему существенно повышается ударный эффект и обеспечивается прикрытие.

В сообщении Минобороны говорится, что вертолеты Ка-52 и Ми-24 используют как управляемые ракеты, так и неуправляемые снаряды. И те, и другие, гарантировано достигают цели, уничтожая не только бронетехнику противника. но и его командные и опорные пункты, укрепления, скопления живой силы.

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