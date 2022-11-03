Снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) в будущем заменят снайперские винтовки Драгунова (СВД), которые сейчас используются на вооружении российской армии. Контракт на поставку в войска новых моделей оружия подписали в Минобороны. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на президента группы компаний “Калашников” Алана Лушникова.

Он уточнил, что оборонное ведомство уже начало закупать СВЧ. Контракты предусматривают поставки в войска оружия на ближайшие годы. Сколько именно винтовок отправиться в распоряжение ВС РФ, не уточняется.

СВЧ уже эксплуатируются в российской армии. Нареканий к ним не было.

Снайперские винтовки Драгунова со временем станут историей. СВД приняли на вооружение ещё в 1963 году. Винтовка проста в использовании, однако не отвечает современным требованиям по дальности поражения цели с одного выстрела. Отмечается, что снайперская винтовка Чукавина способно ликвидировать цель с одного выстрела на расстоянии до 1 километра.