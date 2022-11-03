ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) в будущем заменят снайперские винтовки Драгунова (СВД), которые сейчас используются на вооружении российской армии. Контракт на поставку в войска новых моделей оружия подписали в Минобороны. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на президента группы компаний “Калашников” Алана Лушникова.

Он уточнил, что оборонное ведомство уже начало закупать СВЧ. Контракты предусматривают поставки в войска оружия на ближайшие годы. Сколько именно винтовок отправиться в распоряжение ВС РФ, не уточняется.

СВЧ уже эксплуатируются в российской армии. Нареканий к ним не было.

Снайперские винтовки Драгунова со временем станут историей. СВД приняли на вооружение ещё в 1963 году. Винтовка проста в использовании, однако не отвечает современным требованиям по дальности поражения цели с одного выстрела. Отмечается, что снайперская винтовка Чукавина способно ликвидировать цель с одного выстрела на расстоянии до 1 километра.

Вам может понравиться

Культовый сериал 90-х «Друзья»: чем сейчас заняты звездные актеры

С момента своего появления, телевизионный сериал «Друзья» смог завоевать сердца миллионов зрителей по всему миру. В 90-х годах данный ситком занимал верхние строчки в рейтинге самых популярных сериалов. И сегодня

Боевики ВСУ якобы нарушили границу Беларуси на бронетехнике

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, сделанную украинскими боевиками якобы на белорусской границе. Националисты едут на броне БМП и насмешливо хвастаются, что беспрепятственно нарушили рубежи соседней страны. Они заявляют, что въехали

Шурыгин заметил, как ВС РФ постепенно возвращают себе инициативу в спецоперации на Украине

Украинские ВС с 1 сентября и до середины октября безраздельно владели инициативой в боевых действиях. Однако сейчас ситуация резко изменилась. ВС РФ уже возвращают себе инициативу и организуют успешные наступательные