Российские ВС вывели 30 тысяч военнослужащих из Херсона и сейчас бьют по правому берегу Днепра, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

“Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр”, – сообщает военное ведомство.

Также представители Минобороны рассказали, что на протяжении 48 часов украинским боевикам удалось продвинуться всего на 10 километров. В ходе вывода войск из Херсона ВС РФ обошлись без потерь личного состава и техники, несмотря на попытки Киева сорвать переброску подразделений на левый берег Днепра. Российская ПВО и средства радиоэлектронной борьбы работают в интенсивном режиме. На данный момент им уже удалось уничтожить 33 боезаряда от РСЗО HIMARS и артиллерийских снаряда.

Военное ведомство подчеркнуло, что ВС РФ не оставляли технику в Херсоне. Даже те боевые машины, которые имели повреждения и неисправности, успешно вывезены и сейчас отправляются на ремонт и обслуживание.