Российское военное ведомство показало на видео, как ВС РФ уничтожают глубинные позиции противника с применением ТОС-1А “Солнцепек”. На кадрах видно, как боевики ВСУ спасаются от снарядов в укрытиях, однако это им совершенно не помогает.

Напомним, что на Западе многие аналитики называют ТОС-1А наиболее мощным оружием, не использующим ядерные боеголовки. Это заслуга термобарических боеприпасов, которые способны уничтожать любые фортификационные сооружения противника и ликвидировать живую силу даже в хорошо укрепленных бункерах.

Расчеты тяжелых огнеметных систем действуют в связке с подразделениями боевого охранения, которые проводят разведывательные мероприятия в районе использования ТОС-1А, а также прикрывают вооружение от возможных атак противника.