Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское военное ведомство показало на видео, как ВС РФ уничтожают глубинные позиции противника с применением ТОС-1А “Солнцепек”. На кадрах видно, как боевики ВСУ спасаются от снарядов в укрытиях, однако это им совершенно не помогает.

Напомним, что на Западе многие аналитики называют ТОС-1А наиболее мощным оружием, не использующим ядерные боеголовки. Это заслуга термобарических боеприпасов, которые способны уничтожать любые фортификационные сооружения противника и ликвидировать живую силу даже в хорошо укрепленных бункерах.

Расчеты тяжелых огнеметных систем действуют в связке с подразделениями боевого охранения, которые проводят разведывательные мероприятия в районе использования ТОС-1А, а также прикрывают вооружение от возможных атак противника.

Вам может понравиться

СП: Дроны “Ланцет” ВС РФ, превращающие в металлолом американские гаубицы, шокировали США

Неприятным сюрпризом для Киева и Запада стало использование российскими ВС отечественных беспилотных аппаратов «Ланцет». Они применяются с сентября и уже имеют в своем активе несколько серьезных достижений, сообщил портал «Свободная

Зеленский призвал “принудить Россию” к “реальным переговорам о мире”

Президент Украины Зеленский собрался «принуждать Россию» к «реальным переговорам» о мире. Разумеется, для этого он намерен привлечь страны НАТО. Кроме того, украинский лидер надиктовал новые условия, при которых Киев пойдет

RusVesna: Поступают сообщения об активизации боевых действий у Снигиревки под Херсоном

Портал “Русская весна” опроверг многочисленные фейковые сообщения о масштабном наступлении ВСУ на Снигиревку неподалеку от Херсона и уходе российских войск из этого населенного пункта. Военные корреспонденты сообщили, что точно известно