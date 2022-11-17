В ходе боев на Лисичанском направлении украинские бойцы, которые дислоцируются в Белогоровке, отказались выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Они мотивировали свое решение крупными потерями подразделения, но слушать отказников никто не стал.

Пятерых боевиков 81-й аэромобильной бригады просто вывели из строя и показательно расстреляли, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ поясняет, что бригада давно утратила боевой дух, морально-психологическое состояние боевиков весьма плачевное. Чтобы избежать дезертирства или сдачи в плен, в Белогоровку направили радикальных нацистов. В их задачу входило устрашение личного состава, принуждение их к выполнению приказов командования любыми методами. Поэтому они расстреляли пятерых бойцов, не желающих идти на задание.