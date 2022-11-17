ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе боев на Лисичанском направлении украинские бойцы, которые дислоцируются в Белогоровке, отказались выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Они мотивировали свое решение крупными потерями подразделения, но слушать отказников никто не стал.

Пятерых боевиков 81-й аэромобильной бригады просто вывели из строя и показательно расстреляли, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ поясняет, что бригада давно утратила боевой дух, морально-психологическое состояние боевиков весьма плачевное. Чтобы избежать дезертирства или сдачи в плен, в Белогоровку направили радикальных нацистов. В их задачу входило устрашение личного состава, принуждение их к выполнению приказов командования любыми методами. Поэтому они расстреляли пятерых бойцов, не желающих идти на задание.

Вам может понравиться

ОБТФ “Каскад” уничтожает танк Т-72 и французскую САУ украинских боевиков

Оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой Народной Республики “Каскад” продолжает успешно применять дроны-камикадзе для уничтожения вооружения и техники украинских националистов. Так, в ходе боев за Угледар именно барражирующие боеприпасы ликвидировали танк

Американские аналитики раскрыли план Суровикина по разгрому армии Украины за 60 дней

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины являются сейчас одним из элементов стратегии командующего СВО Сергея Суровикина на зимний период. Они позволяют достичь сразу нескольких целей – разгромить систему управления ВСУ

The Economist: конфликт на Украине может пойти по одному из трёх сценариев

Три варианта развития событий на Украине спрогнозировало издание The Economist в своём материале. Перевод статьи приводит портал ИноСМИ. Первый вариант предполагает, что на зимние месяцы российская армия стабилизирует линию боевого