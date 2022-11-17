Минобороны РФ дало официальный комментарий по обстрелам территории Украины 15 ноября. В ведомстве заявили, что удары наносились исключительно по тем объектам, которые прямо либо косвенно относятся к военной инфраструктуре украинской армии.

Для нанесения ударов использовались высокоточные ракеты большой дальности, которые запускались с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок. Атаки производились по целям, находящимся не ближе 35 км от польской границы, поэтому ни один из боезарядов не мог упасть на территории Польши.

Практически такой же комментарий дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заметил, что все пораженные 15 ноября объекты так или иначе использовались для целей ВСУ и военного управления. В основном ракеты и дроны-камикадзе атаковали критическую инфраструктуру противника.