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Минобороны РФ раскрыло детали атаки ВСУ на Кинбурнскую косу 14 ноября, которая была успешно отражена. Напомним, что сейчас эта территория, после референдума включенная в состав Херсонской области, контролируется российским подразделением “Дон”.

Киев неплохо подготовился к нападению на косу. Около 20 диверсантов под покровом тьмы на малошумных моторных лодках выдвинулись из Очакова и попытались застать российские ВС врасплох. Также ВСУ запустили разведывательный беспилотник, отслеживающий ситуацию, и установили в жилых кварталах города артиллерийское вооружение для прикрытия десанта.

Однако российские ВС разгадали хитрый план противника. Они задействовали барражирующие боеприпасы “Ланцет-3” и “Герань-2” для подавления активности украинской артиллерии, после чего ликвидировали диверсантов, пустив их ко дну вместе с катерами.

Можно не сомневаться, что Киев будет пытаться атаковать Кинбурнскую косу еще не раз, однако сейчас ВСУ знают, что ситуация полностью контролируется российскими военными, которые не допустят высадки диверсионных групп.

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