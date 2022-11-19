ВС РФ перешли в наступление на всех направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он отметил, что ВКС РФ атаковали позиции ВСУ в оккупированных Украиной районах ДНР и уничтожили пункты временной дислокации националистических подразделений “Айдар” (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и “Азов” (запрещена в России как террористическая организация). В результате ударов высокоточными ракетами до 50 боевиков было ликвидировано. Также уничтожено 12 единиц бронетехники.