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ВС РФ перешли в наступление на всех направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он отметил, что ВКС РФ атаковали позиции ВСУ в оккупированных Украиной районах ДНР и уничтожили пункты временной дислокации националистических подразделений “Айдар” (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и “Азов” (запрещена в России как террористическая организация). В результате ударов высокоточными ракетами до 50 боевиков было ликвидировано. Также уничтожено 12 единиц бронетехники.

«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», – добавил Конашенков.

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