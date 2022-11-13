Минобороны РФ показало на видео уникальный банно-прачечный поезд, личный состав которого осуществляет материально-техническое обеспечение российских войск ЦВО в зоне специальной военной операции.

Ежедневно военнослужащими комплекса обеспечивается помывка не менее 1000 российских бойцов. Кроме того, личный состав поезда выполняет функции по организации горячего питания, по стирке и сушке, а также дезинфекции всего вещевого обеспечения.

Одной из особенностей поезда является его оснащение мощными дизельными генераторами. Они способны обеспечивать электроснабжение населенного пункта в котором проживает до 1000 человек. По словам военнослужащих комплекса, им часто приходится оказывать помощь местному населению, обеспечивая для них временную подачу энергии.