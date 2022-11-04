Военное ведомство РФ опубликовало атаку российских штурмовиков на позиции украинских войск. Сообщается, что в результате серии ракетных ударов уничтожена замаскированная техника противника и личный состав.

По словам представителей Минобороны, штурмовики Су-25 отправились на задание парами. Во время первого облета территории они установили местонахождение украинских позиций, после чего зашли на второй и нанесли ракетные удары. При этом самолеты находились на малой высоте, что не позволило поразить их средствами ПВО Украины.

Напомним, что после каждого боевого вылета российские самолеты тут же подготавливаются к выполнению очередных заданий, специалистами осуществляется их обслуживание, а также восполнение израсходованного боекомплекта.