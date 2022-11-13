Минобороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную в зоне проведения специальной военной операции. На ней зафиксирована работа тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” – самого мощного и опасного вида вооружения, применяемого ВС России на Украине, передает сайт телеканала РЕН ТВ.

Бой начинался с перестрелки пехотных подразделений с обеих сторон и ВСУ, за счет численного превосходства, даже начали брать верх. Однако российские ВС продемонстрировали, насколько сильно ошибается противник. Они задействовали ТОС-1А “Солнцепек” в качестве наиболее убедительного последнего аргумента и вышли из боя победителями.

На кадрах видны мощные удары, испепеляющие бронетехнику ВСУ на территории, по своей площади равной примерно нескольким футбольным полям. Противник ничего не может сделать с термобарическими снарядами, воспламеняющими все вокруг, поэтому пытается спасаться бегством, совершенно забыв об атаке.