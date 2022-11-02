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Бойцы ВДВ РФ пресекли попытку наступления на свои позиции боевиков ВСУ. Они своевременно заметили приближающиеся подразделения противника и накрыли их артиллерийским огнем.

Офицер по имени Артем рассказал, что входил в состав артиллерийского наблюдательного поста. Именно он заметил две боевые машины, которые двигались к позициям подразделений ВДВ.

Получив с беспилотника всю информацию о цели, он передал координаты ударной группе и корректировал огонь, что позволило уничтожить технику и боевиков ВСУ.

Напомним, что украинские националисты предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ под Кременной, но нарвались на РСЗО группировки войск “Отважные” и отступили с потерями. Также продолжаются попытки ВСУ захватить Херсон, но российские подразделения надежно удерживают оборону.

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