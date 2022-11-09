Политика предыдущих президентов Франции и недостаточное финансирование привели к тому, что армия страны сейчас не может участвовать в масштабных военных операциях. Она для таких целей не формировалась. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню – передаёт РИА “Новости”, ссылаясь на телеканал LCI.

Лекорню пояснил, что после распада Организации Варшавского договора власти Франции не видели смысла формировать армию таким образом, чтобы она участвовала в больших военных конфликтах. Одновременно с этим шло сокращение финансирования вооружённых сил страны иногда “по значимым, иногда по незначительным причинам”, добавил глава оборонного ведомства.

Франция входит в число стран, которые обладают ядерным оружием. Ранее глава Минобороны страны заявлял, что у неё высокий ядерный потенциал, и Франция всегда оставляет каналы для диалога.