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В США не поменяли планов относительно оказания военной помощи Украине. Она будет идти “столько, сколько потребуется”. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин – передаёт РИА “Новости”.

Остин рассказал, что Киеву будет предоставляться “лучшее из возможного оборудования”. Конечная цель таких поставок – обеспечение достижений на поле боя, уточнил министр. Ллойд также отметил, что украинцы “не просят воевать за них, а готовы биться за себя сами”. При этом всё необходимое, готовы предоставить США, сказал глава Пентагона.

Военную помощь киевскому режиму власти США начали оказывать с начала специальной военной операции России в Донбассе. На территорию Украины уже поставлено техники и вооружения на десятки миллиардов долларов. Речь идёт о ракетных системах, артиллерийских установках, стрелковом оружии, боеприпасах и многом другом. Остин уточнил, что Украина получит в скором времени поддержку на сумму 18,6 миллиардов долларов.

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