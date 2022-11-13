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Российские ВС освободили населенные пункты Опытное и Майорск на Авдеевском направлении, что позволяет надеяться на совсем скорое падение и главного укрепрайона украинских боевиков. Политолог Евгений Михайлов уточнил, что речь идет об Авдеевке, которую за минувшие 8 лет КИев превратил почти в неприступную крепость.

Взятие Майорска и Опытного, по мнению Михайлова, это большой успех. Но останавливаться союзным силам пока рано, так как важно выбить противника из Авдеевки. Это позволит если не полностью прекратить, то хотя бы значительно уменьшить число обстрелов мирных кварталов Донецка, которые ВСУ осуществляют чуть ли не ежедневно.

Политолог также прокомментировал заявление американского генерала Бена Ходжеса о возможном захвате украинской армией Мариуполя и Крыма. Он отметил, что подобные планы Киева будут разрушены, так как российские ВС выстроили надежную оборону и готовы дать бой противнику.

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