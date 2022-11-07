Киев ни разу не отказывался от мирных переговоров с Россией. Он всегда заявлял, что готов к диалогу, но только после того, как войска РФ будут выведены с территории Украины, сообщил советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

В социальной сети он написал, что президент РФ Владимир Путин вряд ли готов к переговорам на таких условиях, поэтому киевский режим намерен ждать прихода нового российского лидера.

Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о призыве Соединенных Штатах к Киеву вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Не исключено, что выборы в американский Конгресс, которые состоятся 8 ноября, приведут к некоторым подвижкам в данном вопросе.

Напомним, что СНБО Украины ранее принял решение о недопустимости переговоров с Россией, которое было утверждено президентом Владимиром Зеленским