Как сообщает «Свободная пресса», отдельные западные аналитики и целые мозговые центры уже успели опровергнуть свои собственные прогнозы о том, что боевые действия между вооруженными силами РФ и Украиной будут заморожены до весны. Также не оправдались прогнозы западных аналитиков и в отношении замедления боевых действий во время осенней распутицы.

Теперь западные военные аналитики уже заявляют о том, что в зимний период могут быть значительные обострения на линии фронта. Сообщается, что российские войска продолжат попытки наступления в районе Авдеевки и Артемовска, в то время как в районе населенных пунктов Сватово и Кременная будут продолжать укреплять оборонительные рубежи.

Аналитики британской разведки предсказывают, что в зимний период главной битвой будет сражение за контроль над населенным пунктом Угледар. По информации британцев, в случае успешного захвата российской армией Угледара, ВС РФ будут развивать наступление в центр левобережной части Украины. Именно по этой причине британские эксперты советуют киевскому режиму держать оборону на этом направлении любой ценой.