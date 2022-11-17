Украинское издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей сообщает о мощных взрывах, которые прозвучали в Днепропетровске. Информационное агентство УНИАН сообщает, что громкие звуки взрывов могут свидетельствовать о работе городской системы противовоздушной обороны.

Очевидцы с места событий сообщают о том, что в Днепропетровске и области прогремело не менее четырех взрывов. Также местные жители сообщали о том, что в небе над областью видели летящие ракеты.

В некоторых районах Днепропетровска сразу после взрывов пропало электричество. В украинских СМИ появилась информация о том, что летящие в небе ракеты были замечены также в Полтавской и Харьковской областях.

Воздушная тревога была объявлена во Львове, Тернополе, Луцке, Ровно, а также в ряде других крупных городов, которые расположены в западной части Украины. Сообщения о летящих в небе ракетах приходят и из Киева.