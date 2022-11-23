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Известный российский певец и по совместительству депутат Государственной Думы Денис Майданов в эфире ток-шоу на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» поделился своим мнением по поводу отъезда известной российской певицы Аллы Борисовны Пугачевой из Российской Федерации.

Майданов вспоминает, как в 2012-2013 году он попал на «Рождественские встречи» по приглашению Аллы Борисовны. По его словам, в то время для него это был настоящий подарок судьбы. Он вспоминает, что Пугачева все время искала нестандартных и интересных творческих людей, чтобы пригласить их на «Рождественские встречи».

Майданов признает, что Алла Борисовна сделала огромный вклад в развитие его популярности, как артиста. Ведь именно попадание его композиции на «Рождественские встречи» стало знаковым событием в его карьере певца.

Также Майданов говорит, что он прекрасно понимает, что после начала СВО Пугачева сделала свой осознанный выбор и решила остаться с той частью российского общества, которое называет себя либеральным. Однако певец надеться, что когда-нибудь наступит то время, когда правда дойдет до всех людей, которые выехали из России, в том числе и до Пугачевы.

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