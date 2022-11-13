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Украина – близкая России страна, и её территории или войдут в состав РФ, или с них не будет исходить никакой угрозы. Именно поэтому российская армия не задействовала многие виды имеющегося вооружения в рамках специальной военной операции. Такое мнение высказал “МК” военный эксперт, ветеран спецназа Анатолий Матвийчук.

Специалист указал, что пока на Украине не применялись вакуумные бомбы, боеприпасы объемно-детонирующего действия, разработки в области космических технологий. Впрочем, скоро может наступить момент, когда Россия применит всё вооружение, что у неё есть, добавил эксперт.

Матвийчук также подчеркнул, что сейчас идёт именно военная операция. В более масштабном вооружённом конфликте применяются такие понятия, как например, “воздушная кампания”. В ходе неё авиация “сносит всё подчистую”, уточнил эксперт. Подобную тактику в своё время применяли США и НАТО при бомбёжке сербской столицы Белграда.

Ранее о том, что Россия не использует весь свой военный потенциал, писал у себя в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Он отмечал, что всё вооружение не применяется на Украине “по очевидным всем разумным людям причинам”.

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