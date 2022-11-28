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Издание «Московский Комсомолец» опубликовало мнение полковника в отставке и эксперта военного дела Анатолия Матвийчука относительно ответа России на поставки Западом дальнобойных ракет на Украину.

Матвийчук отметил, что действия РФ могут иметь как юридический, так и военный характер. Он подчеркнул, что ударять по заводам в США нет надобности, ведь достаточно будет вычислить пункты доставки и нанести по ним удар. Например, в Польше или же Германии. Причем, по словам военного эксперта, такая цель будет законной. Ее можно будет оправдать всеми международными правами. Так как Россия имеет полное право защищать свою территорию и предпринимать действия против заводов, на которых производятся боеприпасы для поставки вооружения на Украину.

Эксперт также добавил, что на данный момент Российской Федерации опасаться данного вида оружия нет смысла, так как еще не ясно о каких именно «дешевых разработках» будет идти речь. Также Матвийчук сделал предположение, что данная инициатива принадлежит корпорации Boeing, а правительство США даже еще не знает о чем идет речь.

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