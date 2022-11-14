К населенному пункту Лозовая переброшены дополнительные силы украинской армии, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он выразил уверенность, что дополнительный личный состав прибыл для усиления подразделений ВСУ, которые в настоящий момент безуспешно пытаются прорвать линию обороны союзных сил у Сватово и Кременной. Также Марочко отметил, что украинские боевики переброшены с Херсонского направления, где отход ВС РФ на левый берег Днепра позволил высвободить почти 60 тысяч националистов.

Напомним, что ВСУ неоднократно пытались наступать на Кременную и Сватово в ЛНР, однако всех их атаки натыкаются на жесткое сопротивление и захлебываются. Не исключено, что дополнительные подразделения значительно усилят войска противника на этом направлении.