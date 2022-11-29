Украинским боевикам крайне важно прорвать оборону ВС РФ у Сватово и Кременной. Это даст им возможность взять под контроль восточные высоты и получить плацдарм для дальнейшего продвижения по территории ЛНР. Именно поэтому рано утром 29 ноября подразделения ВСУ начали наступление сразу с трех направлений, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Он отметил, что атака сразу с южного, западного и северного направлений призвана свести к минимуму концентрацию российских ударов. Кроме того, западнее Сватово базируются резервы ВСУ, которые постепенно могут подтягиваться к линии фронта.

По словам Марочко, у ВСУ ничего не получается даже с такой тактикой. Ротно-тактические группы, бросаемые в бой командованием украинской армии, несут огромные потери, из-за чего вынуждены отходить на исходные позиции.