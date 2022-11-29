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На Краснолиманском и Купянском направлениях из-за низкого качества медицинской помощи раненым боевикам ВСУ, среди них наблюдается резкий всплеск смертности. Подробнее об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что погодные условия сейчас не позволяют специализированным санитарным автомобилям быстро эвакуировать бойцов с ранениями. Эти машины застревают в грязи и части не успевают собрать всех военнослужащих. Везет лишь тем боевикам противника, которые оказываются в плену у ВС РФ, так как помощь им оказывается в обязательном порядке.

Кроме того, у ВСУ наблюдается нехватка санитарных машин, что также влияет на смертность солдат. В госпиталях недостаточно свободных коек, раненых после каждого боя очень много и всем просто не успевают помочь.

Напомним, что на Артемовском направлении ситуация примерно такая же. Лишь за день украинская армия потеряла 250 боевиков. Причем тела погибших давно никто не собирает, из-за чего по городу и его окрестностям распространяется трупный запах.

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