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Командование ВСУ запланировало серьезную провокацию в Одесса, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что Киев готовит техногенную катастрофу, в которой намеревается обвинить Россию.

Одновременно со следующими ударами ВС РФ по критической инфраструктуре Южной Пальмиры украинские ВС устроят взрыв на Одесском припортовом заводе, уверен Марочко. Причем взорваны будут хранилища химической продукции, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Напомним, что ранее Марочко рассказал о рапортах украинских офицеров, командующих подразделениями ВСУ в районе Сватово. Они потребовали у высшего руководства подтверждения целесообразности атак на населенный пункт, которые заканчиваются крупными потерями. А также попросили расписать дальнейшие перспективы наступления ВСУ после гипотетического установления контроля над Сватово.

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