ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мирные переговоры между Москвой и Киевом нужно возобновлять. Это необходимо для восстановления международного права. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон – передаёт ТАСС.

Французский лидер отметил, что переговорный процесс так или иначе всё равно начнётся. Но за стол переговоров стороны конфликта могут вернуться только в тех условиях, которые определит Киев, добавил Макрон. Он также сообщил, что в переговорном процессе Франция будет поддерживать Украину, но подчеркнул, что выдвигать “абсолютно радикальные предварительные условия” было бы поспешным решением.

Переговоры между Россией и Украиной начались ещё весной спустя непродолжительное время после начала специальной военной операции. Однако в апреле переговорный процесс зашёл в тупик. С тех пор никаких переговоров не было. Тем не менее в западной прессе в последнее время стали появляться публикации о том, что европейские и американские политики пытаются убедить президента Украины продемонстрировать готовность к переговорам. Позже Владимир Зеленский назвал условия, при которых Киев готов вести переговоры. В их число вошли восстановление территориальной целостности Украины, компенсация убытков и так далее.

Вам может понравиться

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска поселок Опытное

Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают продвигаться к Артемовску в ДНР и сейчас ведут сражения в населенном пункте Опытное, практически вплотную примыкающем к городу. Также они уже установили контроль над

В России заговорили о ядерном терроризме. Насколько реальна эта угроза?

Минобороны РФ в конце октября раскрыло намерение Киева устроить провокацию с «грязной» ядерной бомбой, чтобы обвинить в ней Россию. Портал Lenta.ru пообщался с экспертами, чтобы выяснить, насколько опасным является взрыв

“РВ”: Русский боец с железными нервами руками отбил гранаты ВСУ

Раненый российский военнослужащий продемонстрировал хладнокровие, оказавшись в весьма сложной ситуации в ходе боя. Украинские боевики пытались ликвидировать его, забрасывая гранатами с квадрокоптера. На кадрах записи, появившейся в Сети, боец руками