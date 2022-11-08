Мирные переговоры между Москвой и Киевом нужно возобновлять. Это необходимо для восстановления международного права. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон – передаёт ТАСС.

Французский лидер отметил, что переговорный процесс так или иначе всё равно начнётся. Но за стол переговоров стороны конфликта могут вернуться только в тех условиях, которые определит Киев, добавил Макрон. Он также сообщил, что в переговорном процессе Франция будет поддерживать Украину, но подчеркнул, что выдвигать “абсолютно радикальные предварительные условия” было бы поспешным решением.

Переговоры между Россией и Украиной начались ещё весной спустя непродолжительное время после начала специальной военной операции. Однако в апреле переговорный процесс зашёл в тупик. С тех пор никаких переговоров не было. Тем не менее в западной прессе в последнее время стали появляться публикации о том, что европейские и американские политики пытаются убедить президента Украины продемонстрировать готовность к переговорам. Позже Владимир Зеленский назвал условия, при которых Киев готов вести переговоры. В их число вошли восстановление территориальной целостности Украины, компенсация убытков и так далее.