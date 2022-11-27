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Киев получит шесть разведывательных беспилотных аппаратов чешского производства Primoco One 150 от Люксембурга, заявило Минобороны самого маленького государства в составе НАТО. Сообщил об этом портал SM-News со ссылкой на издание Army Recognition.

Primoco One 150 – это дрон с автопилотом, который способен автоматически взлетать и приземляться. Кроме того, аппарат оснащен качественной оптикой для наблюдения и проведения разведывательных мероприятий.

Максимальная взлетная масса дрона составляет 150 килограммов. Аппарат может беспрерывно находиться в воздухе на протяжении 15 часов, удаляясь от станции управления на 200 км. Суммарное расстояние, которое способен преодолеть беспилотник, достигает 2000 километров. Разведку он способен вести как днем, так и ночью.

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