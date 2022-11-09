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Вооружение, которое Великобритания планирует передать Украине, должно сыграть важную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании по поводу передачи дополнительной партии зенитных управляемых ракет – сообщает ТАСС.

Оборонное ведомство Соединённого Королевства утонило, что речь идёт об одной тысяче снарядов. Их планируется поставить в распоряжение ВСУ в самое ближайшее время. При этом в Минобороны Великобритании подчеркнули, что речь идёт о ракетах, которые смогут поражать различные цели в воздухе. В том числе и беспилотные летательные аппараты. Вместе с ракетами Лондон предоставит Киеву и пусковые установки к ним.

Об усиленной поставке систем противовоздушной обороны Киеву на Западе заговорили в октябре после массированных ракетных ударов ВС РФ по критически важной инфраструктуре Украины.

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