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От безысходности, вызванной чередой неудачных атак на Херсонском направлении ВСУ могут взорвать дамбу Каховского водохранилища. Это приведет к уничтожению позиций российских войск, а также судостроительных и судоремонтных предприятий, сообщил изданию Ura.ru военный аналитик Виктор Литовкин.

Он пояснил, что ВС РФ предприняли ряд мер, чтобы смягчить последствия прорыва плотины. Они убрали подразделения из опасных районов, а также выполнили сброс воды с Каховского водохранилища. Поэтому в случае взрыва волна не будет столь высокой и мощной.

В то же время, если ВСУ проведут массированную атаку и разрушат дамбу, многие дома местных жителей просто затопит.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинял в подготовке подрыва дамбы российскую сторону. Он даже заявлял, что ВС РФ заминировали плотину и могут взорвать ее в любой момент. Однако учитывая, что и в Каховке, и в Херсоне находятся российские войска, это обвинение звучит абсурдно.

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