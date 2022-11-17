ВКС Украины получили от Новосибирского авиазавода им. Чкалова новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчик-инструктор Андрей Красноперов рассказал, что именно эти самолеты являются наиболее популярными у пилотов.

Все дело в том, что это очень маневренная и универсальная воздушная машина, которая даст фору любой авиатехнике украинской армии. Су-34 способен исполнять роль обычного либо фронтового бомбардировщика, а также участвовать в боевых действиях в качестве истребителя.

«На Су-34 устанавливают современные ракеты “воздух-воздух”. Он может, не влезая в зону ПВО пустить их, и они долетят до цели. Дальность применения от 15 до 100 километров и больше», – рассказал инструктор.

Также он отметил, что самолет способен нести и весьма эффективные ракеты “воздух-земля”, такие как С-29Л, Х-29Л и Х-25М.